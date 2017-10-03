Сайт на Тильде - https://anouslascience.fr/ 1. Клиент выбирает тип подписки - кнопка "Je m'abonne !" и переходит на страницу оплаты на Stripe например выбрал тариф за 50.40 € - переходит на ссылку - ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрытгод назад
Нужно настроить интеграцию сайт на Tilda + Платежная система на Stripe. Есть инструкция, но она на французском языкеСистемное администрирование2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно разработать кэшбэк сервис для ставок на спорт. Пример сайта: https://www.betbacker.ru/ Нужно сделать сайт с минимальным функционалом. •Регистрация пользователей •Возможность входа/выхода •Личный кабинет •Вывод денег (карта, Яндекс деньги, WebMoney,Qiwi) •Подключить офферы из CPA сетей (advertise,gmbl.ng, alfaleads) Есть шаблон KLEO для wp. https://themeforest.net/item/kleo-pro-community-focused-multipurpose-buddypress-theme/6776630Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать сайт на wordpress, где авторы могут публиковать свои рассказы, фанфики и книги. Разработка сайта с нуля на бесплатном или платном шаблоне. Ключевой функционал: Возможность добавить свой рассказы Возможность пожертвовать деньги автору рассказа (донат) Авторы, получают процент от ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад