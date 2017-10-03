Разработать сайт на wordpress, где авторы могут публиковать свои рассказы, фанфики и книги. Разработка сайта с нуля на бесплатном или платном шаблоне. Ключевой функционал: Возможность добавить свой рассказы Возможность пожертвовать деньги автору рассказа (донат) Авторы, получают процент от ...