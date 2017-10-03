alex213

Алексей Белкин alex213

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Stripe API + Tilda API

    Сайт на Тильде - https://anouslascience.fr/ 1. Клиент выбирает тип подписки - кнопка "Je m'abonne !" и переходит на страницу оплаты на Stripe например выбрал тариф за 50.40 € - переходит на ссылку - ...

    Tilda
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Кэшбэк сайт

    Нужно разработать кэшбэк сервис для ставок на спорт.  Пример сайта: https://www.betbacker.ru/ Нужно сделать сайт с минимальным функционалом. •Регистрация пользователей  •Возможность входа/выхода •Личный кабинет •Вывод денег (карта, Яндекс деньги, WebMoney,Qiwi) •Подключить офферы из CPA сетей (advertise,gmbl.ng, alfaleads) Есть шаблон KLEO для wp. https://themeforest.net/item/kleo-pro-community-focused-multipurpose-buddypress-theme/6776630

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта с рассказами, книгами и фанфиками

    Разработать сайт на wordpress, где авторы могут публиковать свои рассказы, фанфики и книги. Разработка сайта с нуля на бесплатном или платном шаблоне. Ключевой функционал: Возможность добавить свой рассказы Возможность пожертвовать деньги автору рассказа (донат) Авторы, получают процент от ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад