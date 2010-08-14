Редактирование и набор текстов
Образование среднее спесциальное, хорошее знание Microsoft Office, Microsoft Visio, Photochop, интернет, умение работать быстро, качественно, знание делопроизводства, опыт работы более 10 лет. Есть опыт по наполнению сайтов.
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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