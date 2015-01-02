alexnovikov84

Нужен дизайн и верстка лендинга, который будет использован и для десктопа, и для мобайла. Выбранному исполнителю я предоставляю прототипы, изготовленные в Axure RP, развернутое ТЗ и примеры дизайна, который я хочу видеть. Если исполнитель ...