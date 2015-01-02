alexnovikov84

Алекс alexnovikov84

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Адаптивная верстка для мобайла и десктопа

    Нужен дизайн и верстка лендинга, который будет использован и для десктопа, и для мобайла. Выбранному исполнителю я предоставляю прототипы, изготовленные в Axure RP, развернутое ТЗ и примеры дизайна, который я хочу видеть. Если исполнитель ...

    CSSHTMLjQuerymacOS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад