alexnovikov84

Требуется полный (полный = "один в один" и по дизайну, и по функционалу) рип сайта http://goo.gl/akUTNh Нужно сделать на JS, без применения jquery, нужна адаптивность. Возможна сделка через гаранта. ...
HTML-верстка2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Требуется полный (полный = "один в один" и по дизайну, и по функционалу) рип сайта http://goo.gl/akUTNh Нужно сделать на JS, без применения jquery, нужна адаптивность. Возможна сделка через гаранта. ...
Нужен дизайн и верстка лендинга, который будет использован и для десктопа, и для мобайла. Выбранному исполнителю я предоставляю прототипы, изготовленные в Axure RP, развернутое ТЗ и примеры дизайна, который я хочу видеть. Если исполнитель ...