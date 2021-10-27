Требуются доработки на сайте, созданном на CMS PrestaShop. Задачи включают внесение изменений, полный список будет отправлен кандидатам. Ожидаются предложения от опытных специалистов.
- Разработка сайтов под ключ
- Внедрение CRM систем
- Интеграция с 1С для бухгалтерии и отдела продаж
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настройка Google Analytics для проекта в сфере электронной торговли. Необходимо обеспечить корректное отслеживание и анализ данных о продажах, а также интеграцию с другими инструментами для более глубокого анализа эффективности рекламных кампаний.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется доработка интернет-магазина на платформе Prestashop. Необходимо добавить возможность отправки второго файла вместе с письмом подтверждения заказа клиенту. Система должна автоматически прикреплять новый файл при оформлении заказа.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в систему оформления заказов на сайте на PrestaShop. Необходимо добавить второй файл к письму с подтверждением заказа, которое отправляется клиенту. Задача включает в себя настройку отправки дополнительного файла вместе с текущей информацией о заказе.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется обсудить и поправить настройку Google Analytics 4 для контекстной рекламы. Необходимы доработки, чтобы улучшить результаты и устранить существующие нюансы. Подробное техническое задание доступно в личном кабинете.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить Google Analytics для интернет-магазина, чтобы обеспечить сбор метрик и отслеживание трафика на сайте. В данный момент система не настроена, что затрудняет анализ данных. Ожидается проработка всех необходимых параметров для эффективного мониторинга.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист по веб-программированию на Laravel для доработки проекта. Список задач готов и будет предоставлен. Обязательно указывать примеры работ на Laravel, заявки без примеров не рассматриваются.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется доработка мобильного приложения на React Native. Основные работы выполнены, необходимо завершить интеграцию с платежными системами. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с React Native, знание TypeScript и уровень не ниже middle. Сроки выполнения проекта сжатые.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется веб-программист для доработки сайта на Ларавел. Уровень специалиста должен быть не ниже middle. В заявках необходимо предоставить примеры работ с возможностью просмотра кода.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходима разработка frontend части для браузерного приложения с использованием React JS. Бэкэнд уже готов, товары передаются через API. Возможны обсуждения по доработке backend части.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется настройка Google Analytics и других инструментов для снятия метрик интернет-магазина. Необходимо обеспечить возможность отслеживания трафика на сайте, так как в настоящее время ничего не настроено, и это затрудняет анализ данных.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Требуется перевод текстов шаблонов для сайта. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий тематике и стилю оригинала. Подробности и требования по переводу будут предоставлены.Переводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется перевод слов шаблона сайта с русского на эстонский и английский языки. Основная задача — обеспечить точность и соответствие контекста. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.Переводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется доработка существующего интернет-магазина на Laravel. Ищем индивидуального исполнителя уровня не ниже middle. Необходим чистый код и дальнейшая документация. Более подробное ТЗ будет предоставлено. Примеры работ обязательны.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка интерфейса PWA приложения на React JS для отображения товаров. Макеты предоставлены, бэк-часть будет на Laravel. Необходима интеграция с API сторонних сервисов для получения данных о товарах.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется программист для создания кроссплатформенного мобильного приложения на React Native для интернет-магазина на Laravel. Интеграция с сайтом будет через API, обеспечивая передачу товаров и данных о клиентах. Необходимо предоставить примеры ранее выполненных проектов, аналогичных интернет-магазину. Работа будет организована по спринтам для ясности сроков.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить доработки и поддержку существующего сайта на Laravel. Ищем исполнителей уровня не ниже middle, способных оперативно исправлять баги и писать API. Важно предоставить чистый и понятный код с дальнейшей документацией. Укажите ставку в час для оценки стоимости работ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется разработка парсинга и импорта товаров для сайта на Laravel. Необходимо обеспечить поддержку данных на нескольких языках. Ожидается создание эффективного решения для автоматизации процесса импорта товаров.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется разработка кроссплатформенного мобильного приложения для интернет-магазина. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Более подробное техническое задание будет отправлено позже.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется изменить текст в мобильном приложении на Android. Основная задача заключается в замене текста в указанном месте, а также смене языка с EST на LV. Необходимы навыки работы с приложениями на Android.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад