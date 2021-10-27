alexpm

Александр Козак alexpm

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов под ключ

- Разработка сайтов под ключ

- Внедрение CRM систем

- Интеграция с 1С для бухгалтерии и отдела продаж

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доработки на PrestaShop

    Требуются доработки на сайте, созданном на CMS PrestaShop. Задачи включают внесение изменений, полный список будет отправлен кандидатам. Ожидаются предложения от опытных специалистов.

    PrestaShop
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Google analytics

    Требуется настройка Google Analytics для проекта в сфере электронной торговли. Необходимо обеспечить корректное отслеживание и анализ данных о продажах, а также интеграцию с другими инструментами для более глубокого анализа эффективности рекламных кампаний.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Prestashop

    $15

    Требуется доработка интернет-магазина на платформе Prestashop. Необходимо добавить возможность отправки второго файла вместе с письмом подтверждения заказа клиенту. Система должна автоматически прикреплять новый файл при оформлении заказа.

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • PrestaShop

    Требуется внести изменения в систему оформления заказов на сайте на PrestaShop. Необходимо добавить второй файл к письму с подтверждением заказа, которое отправляется клиенту. Задача включает в себя настройку отправки дополнительного файла вместе с текущей информацией о заказе.

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Google analytics

    Требуется обсудить и поправить настройку Google Analytics 4 для контекстной рекламы. Необходимы доработки, чтобы улучшить результаты и устранить существующие нюансы. Подробное техническое задание доступно в личном кабинете.

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Google Analytics

    Необходимо настроить Google Analytics для интернет-магазина, чтобы обеспечить сбор метрик и отслеживание трафика на сайте. В данный момент система не настроена, что затрудняет анализ данных. Ожидается проработка всех необходимых параметров для эффективного мониторинга.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки сайта

    Ищется специалист по веб-программированию на Laravel для доработки проекта. Список задач готов и будет предоставлен. Обязательно указывать примеры работ на Laravel, заявки без примеров не рассматриваются.

    Laravel
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на react native

    $1000

    Требуется доработка мобильного приложения на React Native. Основные работы выполнены, необходимо завершить интеграцию с платежными системами. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с React Native, знание TypeScript и уровень не ниже middle. Сроки выполнения проекта сжатые.

    React Native
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта

    Ищется веб-программист для доработки сайта на Ларавел. Уровень специалиста должен быть не ниже middle. В заявках необходимо предоставить примеры работ с возможностью просмотра кода.

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка frontend на react js

    Необходима разработка frontend части для браузерного приложения с использованием React JS. Бэкэнд уже готов, товары передаются через API. Возможны обсуждения по доработке backend части.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настройка google analytics и др. инструментов

    Требуется настройка Google Analytics и других инструментов для снятия метрик интернет-магазина. Необходимо обеспечить возможность отслеживания трафика на сайте, так как в настоящее время ничего не настроено, и это затрудняет анализ данных.

    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод текстов

    $8

    Требуется перевод текстов шаблонов для сайта. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий тематике и стилю оригинала. Подробности и требования по переводу будут предоставлены.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод текста на Эстонский

    Требуется перевод слов шаблона сайта с русского на эстонский и английский языки. Основная задача — обеспечить точность и соответствие контекста. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать сайт на Laravel

    Требуется доработка существующего интернет-магазина на Laravel. Ищем индивидуального исполнителя уровня не ниже middle. Необходим чистый код и дальнейшая документация. Более подробное ТЗ будет предоставлено. Примеры работ обязательны.

    Laravel
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение PWA на react js

    Требуется разработка интерфейса PWA приложения на React JS для отображения товаров. Макеты предоставлены, бэк-часть будет на Laravel. Необходима интеграция с API сторонних сервисов для получения данных о товарах.

    JavaScriptLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен программист на react native

    Требуется программист для создания кроссплатформенного мобильного приложения на React Native для интернет-магазина на Laravel. Интеграция с сайтом будет через API, обеспечивая передачу товаров и данных о клиентах. Необходимо предоставить примеры ранее выполненных проектов, аналогичных интернет-магазину. Работа будет организована по спринтам для ясности сроков.

    LaravelReact Native
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка/поддержка сайта на Laravel

    Требуется выполнить доработки и поддержку существующего сайта на Laravel. Ищем исполнителей уровня не ниже middle, способных оперативно исправлять баги и писать API. Важно предоставить чистый и понятный код с дальнейшей документацией. Укажите ставку в час для оценки стоимости работ.

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Импорт товаров на сайт + парсинг

    $70

    Требуется разработка парсинга и импорта товаров для сайта на Laravel. Необходимо обеспечить поддержку данных на нескольких языках. Ожидается создание эффективного решения для автоматизации процесса импорта товаров.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Кроссплатформенное мобильное приложение

    Требуется разработка кроссплатформенного мобильного приложения для интернет-магазина. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ. Более подробное техническое задание будет отправлено позже.

    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поменять текст в приложении

    $100

    Требуется изменить текст в мобильном приложении на Android. Основная задача заключается в замене текста в указанном месте, а также смене языка с EST на LV. Необходимы навыки работы с приложениями на Android.

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

kamusheva
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$115
10 баллов
3 года назад
Настройка Google Analytics
Для Александра настраивали Google Analytics4 и отслеживание конверсий на сайте. Совместно решаем все вопросы, хорошая постановка задачи. Рады помочь!
Работу сделали Во всем помогли Работаем дальше.
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uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$700
10 баллов
4 года назад
Разработка frontend на react js
JavaScript
Александр отличный заказчик, хорошо поставлена задача и мгновенная оплата, спасибо! будем продолжать сотрудничество!
Очень ответственный исполнитель. Делает всё быстро и четко. Погружается в проект и задаёт правильные вопросы. Чистый и валидный код. Однозначно рекомендую сотрудничество с Юрием! Буду обращаться ещё не раз
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AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
4 года назад
Перевод текста на Эстонский
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству
Быстро. Спасибо
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