ТЗ в приложенных файлах. Внимательно читайте ТЗ. Условия оплаты: 2000 р. при выборе исполнителя 10500 р. после выхода предварительного варианта. 12500 р. после выполнения задания. Общий срок выполнения задания максимум 10 дней. Связь по ICQ478204671 и Skype alexrad511 ТЗ: http://narod.ru/disk/5504235001/%D0%A2%D0%97.rar.html
Действие аккаунта приостановлено!
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