alexrad511

Александр Радченко alexrad511

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта с парсингом тхт документов

    $1000

    ТЗ в приложенных файлах. Внимательно читайте ТЗ. Условия оплаты: 2000 р. при выборе исполнителя 10500 р. после выхода предварительного варианта. 12500 р. после выполнения задания. Общий срок выполнения задания максимум 10 дней. Связь по ICQ478204671 и Skype alexrad511 ТЗ: http://narod.ru/disk/5504235001/%D0%A2%D0%97.rar.html

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание нового сайта

    $2500

    Есть сайт www.dogovors.com, в ближайшем времени планируется произвести его обновление. Фактически нужно создать новый сайт с сохранением путей страниц, т.к. в индексе порядка 1,5К страниц с хорошими позициям по ВЧ запросам. Основная цель создания сайта: привлечение ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен эскиз фотопанели для штендера 1180*600

    $20

    Размер рисунка штендера 1180*600 В тексте обязательно оставить место под адрес (Желательно белым фоном), т.к. он возможно будет меняться Текст Юридическая компания ООО «Юристы-Вам» формы договоров 8-495-585-07-13 - Составление договоров – от 4000 рублей - Регистрация юридических лиц. - Ликвидация юридических лиц. - ...

    Наружная реклама10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад