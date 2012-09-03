alexsparks

Нужен модуль для Интернет-магазина на 1С-Битрикс. Описание в приложенном техническом-задании. Комментарии и рекомендации со стороны Исполнителя приветствуются. Если можно удешивить и ускорить разработку, пишите в каких моментах, тогда излишества отнесём на последующую доработку, так как модуль ...