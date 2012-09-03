alexsparks

Есть приложение с порядка 15 экранами для которых необходимо подобрать и свести звуки в соответствии с пожеланиями из брифа. Примеры экранов и функционала для озвучивания. 1. Экран поздравления по результатам завершения задания. 2. Звук правильного ответа по результатам ...
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- Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт2 года назад
- $2500
Приглашаем Веб-программиста в команду. Москва. Можно удалённо. От вас ответственность, качество, сроки и результат. Постоянная доступность в рабочее время и пр форс-мажорных обстоятельствах. От нас постоянный пул проектов. Оплата хорошим процентом от стоимости проекта. По ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен модуль для Интернет-магазина на 1С-Битрикс. Описание в приложенном техническом-задании. Комментарии и рекомендации со стороны Исполнителя приветствуются. Если можно удешивить и ускорить разработку, пишите в каких моментах, тогда излишества отнесём на последующую доработку, так как модуль ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад