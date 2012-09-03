alexsparks

Александр alexsparks

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подобрать и свести звуки в приложении

    Есть приложение с порядка 15 экранами для которых необходимо подобрать и свести звуки в соответствии с пожеланиями из брифа.  Примеры экранов и функционала для озвучивания. 1. Экран поздравления по результатам завершения задания. 2. Звук правильного ответа по результатам ...

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Web-программист в команду

    $2500

    Приглашаем Веб-программиста в команду. Москва. Можно удалённо. От вас ответственность, качество, сроки и результат. Постоянная доступность в рабочее время и пр форс-мажорных обстоятельствах. От нас постоянный пул проектов. Оплата хорошим процентом от стоимости проекта. По ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLDrupaljQueryAjaxБитрикс1С-Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль для Интернет-магазина на 1С-Битрикс

    $500

    Нужен модуль для Интернет-магазина на 1С-Битрикс. Описание в приложенном техническом-задании. Комментарии и рекомендации со стороны Исполнителя приветствуются. Если можно удешивить и ускорить разработку, пишите в каких моментах, тогда излишества отнесём на последующую доработку, так как модуль ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад