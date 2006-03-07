Начальные условия. 1. Отдельная папка на существующем сайте (IIS, Windows-хостинг), содержимое папки - ASP.Net-приложение (сайт, сделанный на ASP.Net 2.0). 2. Доменное имя, пока не имеющее сайта. Задача. Надо чтобы содержимое папки сайта 1 показывалось по адресу доменного имени ...
Образование: МГУПП "Автоматизация и управление информацией, системный анализ". 1996-2000гг
Опыт разработки и внедрения автоматизированных систем и баз данных. Автоматизация маркетинговых исследований, логистики, прикладное программирование. Участие в крупных международных проектах. Системный аналитик, проектировщик структуры баз данных, технологических моделей, эргономичных интерфейсов, постановщик задач, опыт в формализации заданий, написании технических заданий, тех. документации, пресс-релизов.
Владение языками программирования, технологиями: ASP, ASP.NET, VB/VBA/VB.NET, HTML/DHTML, JavaScript, VBScript, XML, MS Access, MS Office, ADO, ADO.NET, MS SQL и т. д.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Доработка, настройка и установка скрипта, который пополняет архив рассылок. Что делает скрипт: 1. Забирает почту по cron с определенного ящика 2. Если письмо – выпуск определённой рассылки от сервера рассылок, то обрабатывает его, очищая от рекламы, каркаса и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $20
Скрипт для контроля количества подписчиков Надо написать такой скрипт который собирает статистику по подписке на рассылки. Пользователь в любую форму подписки от сабскрайба, контент.майл.ру и других вводит e-mail, форма отправляет данные куда следует, а скрипт копирует ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется настройка виртуального сервера на базе RedHat Linux. Настроить всё, что требуется для сайта: mySQL, php, ftp, http, средства управления (phpMyAdmin и т. д.) и прочее.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется по рукописному макету нарисовать блочный макет в html. Рукописный макет прилагается. Цветовое оформление, шрифты и стили надо взять с существующего сайта – http://shsd.ru. Товары, которые представлены на нарисованном макете – с витрины магазина http://vitrina.shsd.ru. Лучше ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $20
Суть такая. Надо придумать и нарисовать баннеры, несколько штук на заданную тематику и отредактировать одну статичную html-страницу, на которую эти баннеры будут ссылаться. Креатив и смелые идеи в баннерах - всячески приветствуется. Самое главное - смелость (в рамках ...Баннеры9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $60
Нужно собрать мэйлы и имена админов сайтов из whois: 1. Имеющих ссылки на сайт (есть такой сервис в Яндексе). 2. Попадающих в первую сотню результатов запросов из имеющегося списка фраз в трёх поисковиков (Яндекс, Гугль и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $100
Есть сервис для работы с учащимися в Школе своего Дела (http://shsd.ru). Суть сервисов - в регистрации новых пользователей, отправке материалов, приёмке отчётов за пройденные месяцы обучения. Надо: 1. Настроить сервисы для работы. 2. Доработать сервисы в соотвествии ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад