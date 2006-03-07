Суть такая. Надо придумать и нарисовать баннеры, несколько штук на заданную тематику и отредактировать одну статичную html-страницу, на которую эти баннеры будут ссылаться. Креатив и смелые идеи в баннерах - всячески приветствуется. Самое главное - смелость (в рамках ...