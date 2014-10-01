Есть 10 категорий для которых нужно нарисовать иконки для мобильного приложения для iOS7–8 1.Обязательные расходы 2.Продукты 3.Автомобиль 4.Развлечения 5.Забота о себе 6.Товары для дома 7.Образование 8.Разное 9.Бизнес 10.Отпуск 11.переключение банковских карт Так же требуется создание тематической иконки для всего приложения. Оплата за создание иконки для приложения может рассматриваться ...
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- $50Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть 10 категорий для которых нужно нарисовать иконки для мобильного приложения для iOS7-8 1.Обязательные расходы 2.Продукты 3.Автомобиль 4.Развлечения 5.Забота о себе 6.Товары для дома 7.Образование 8.Разное 9.Бизнес 10.Отпуск Иконки 132x132 прозрачные.Плоские.Все в одном стиле.Таком,будто бы приложение является дефолтным приложением в iOS.Иконки должны быть такими.как будто бы ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
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$50
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