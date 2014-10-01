alfari0n

Кирилл Милитицкий alfari0n

 
36 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Иконки для iOS приложения.

    $50

    Есть 10 категорий для которых нужно нарисовать иконки для мобильного приложения для iOS7–8 1.Обязательные расходы 2.Продукты 3.Автомобиль 4.Развлечения 5.Забота о себе 6.Товары для дома 7.Образование 8.Разное 9.Бизнес 10.Отпуск 11.переключение банковских карт Так же требуется создание тематической иконки для всего приложения. Оплата за создание иконки для приложения может рассматриваться ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание Иконок-категорий для приложения под iOS

    $50

    Есть 10 категорий для которых нужно нарисовать иконки для мобильного приложения для iOS7-8 1.Обязательные расходы 2.Продукты 3.Автомобиль 4.Развлечения 5.Забота о себе 6.Товары для дома 7.Образование 8.Разное 9.Бизнес 10.Отпуск Иконки 132x132 прозрачные.Плоские.Все в одном стиле.Таком,будто бы приложение является дефолтным приложением в iOS.Иконки должны быть такими.как будто бы ...

    iOSПриложение для iOS
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
icondi
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание Иконок-категорий для приложения под iOS
Отлично сработались. Быстро нашли общий язык. Легкая и приятная комуникация, быстро выходил на связь и отвечал на все вопросы по проекту. Своевременная оплата. Настоятельно рекомендую!
Прекрасно сработались! Работа была выполнена быстро,качественно, в оговоренные сроки. Отличное и качественное общение задало тон всей работе. Очень быстро нашли общий язык и понимание. Ответы на вопросы приходили быстро. В общем я доволен! Настойчиво рекомендую!
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