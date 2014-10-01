Есть 10 категорий для которых нужно нарисовать иконки для мобильного приложения для iOS7–8 1.Обязательные расходы 2.Продукты 3.Автомобиль 4.Развлечения 5.Забота о себе 6.Товары для дома 7.Образование 8.Разное 9.Бизнес 10.Отпуск 11.переключение банковских карт Так же требуется создание тематической иконки для всего приложения. Оплата за создание иконки для приложения может рассматриваться ...