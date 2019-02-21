Аудит и доработка ТЗ Развернуть на сервере заказчика Битрикс24 (коробка - CRM 12 пользователей) Провести базовые настройки портала Настройка сущностей CRM Настройка прав доступа Настройка CRM на три направлений бизнеса (услуги) Загрузка базы контактов и клиентов в CRM Составление регламента по работе ...