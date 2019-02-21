alg72vs

Сергей Вахрушев alg72vs

 
65 летРоссия/Тюмень
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Внедрение Битрикс24 коробочной версии

    Аудит  и доработка ТЗ Развернуть на сервере  заказчика Битрикс24 (коробка - CRM 12 пользователей) Провести базовые настройки портала Настройка сущностей CRM Настройка прав доступа Настройка CRM на три направлений бизнеса (услуги) Загрузка базы контактов и клиентов в CRM Составление регламента по работе ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрение CRM bitrix24

    Развернуть на сервере Битрикс24 (коробка CRM 12 пользователей)Провести базовые настройки порталаНастройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки,предложения)Настройка  ролей и правдоступаНастройка CRM на три направлений бизнеса (товары, услуги)Загрузка базы контактов и клиентов в CRMСоставление регламента по ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад