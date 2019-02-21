Настроить модуль "[b]AD/LDAP интеграция"[/b] корпоративного портала bitrix.alg72.ru[b] [/b] с корпоративной сетью.
Системное администрированиенет заявок
Закрыт
4 года назад
Настроить модуль "[b]AD/LDAP интеграция"[/b] корпоративного портала bitrix.alg72.ru[b] [/b] с корпоративной сетью.
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Развернуть на сервере Битрикс24 (коробка CRM 12 пользователей)Провести базовые настройки порталаНастройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки,предложения)Настройка ролей и правдоступаНастройка CRM на три направлений бизнеса (товары, услуги)Загрузка базы контактов и клиентов в CRMСоставление регламента по ...