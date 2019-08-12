Внедрение Битрикс24 коробочной версии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки197 просмотров

Аудит  и доработка ТЗ

Развернуть на сервере  заказчика Битрикс24 (коробка - CRM 12 пользователей)

Провести базовые настройки портала

Настройка сущностей CRM Настройка прав доступа

Настройка CRM на три направлений бизнеса (услуги)

Загрузка базы контактов и клиентов в CRM

Составление регламента по работе с CRM

Интеграция CRM c телефонией  3CX 15.5(6 внешних, 15 внутренних номеров)

Интеграция Битрикс24 с сайтом (CRM-формы и виджеты)

Интеграция CRM с электронной почтой

Подключение к порталу открытых линий (FB, VK, Skype, Telegram)

Настройка отчетов менеджеров в CRM и рабочих отчетов сотрудников

Внедрение  бизнес-процессов

Обучение руководителей и сотрудников.

6 лет назад
alg72vs
Сергей 
66 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров