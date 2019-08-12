Есть сайт на Drupal - https://korobova.top/ . Необходимо выполнить 2 задачи в порядке приоритета. Указывайте стоимость и сроки: 1) Сейчас на сайте идет отображение цен в рублях. Небходимо сделать так, чтобы человек с ...
Доработки по фильтру ocfilter (oc filter) по ocstore 2.3 opencart
Здравствуйте, нужны доработки по фильтру ocfilter (oc filter) по ocstore 2.3 и по админке.
Нужно что бы фильтр, за место товаров выдавал категории, к которым относятся эти товары, то есть, данные фильтра берутся для фильтрации из товаров, но выдача должна быть превьюшками категорий к которым эти товары относятся.
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