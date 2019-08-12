Доработки по фильтру ocfilter (oc filter) по ocstore 2.3 opencart

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Здравствуйте,  нужны доработки по фильтру ocfilter  (oc filter) по ocstore 2.3 и по админке.

Нужно что бы фильтр, за место товаров выдавал категории, к которым относятся эти товары, то есть, данные фильтра берутся для фильтрации из товаров, но выдача должна быть превьюшками категорий к которым эти товары относятся.  

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ocStoreOpencart
6 лет назад
greeneral
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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