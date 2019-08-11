Имеется уже частично готовый шаблон Wordpress, осталось доработать некоторый функционал. Вся работа описана по ссылке ниже в Google Docs. https://clck.ru/HXQpS тз, там по пунктам описано что необходимо сделать на сайте. ...
Подправить вордпресс
http://narodnynews.ru/ сайт на вордпресе. все стандартно - ниодного самописного модуля.... всего лишь страниц 100 контента.
сервер на 1 гиг памяти и ssd диски.
страницы сайта оочень долго генериятся.. без кеша более 2000 мс. с включенным кешем 200мс
задача: нужно разобраться почему так и исправить то что так долго генерит страницу.... может какие модули по умолчанию (из коробки) стоят на вордпрессе.
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