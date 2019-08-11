Подправить вордпресс

http://narodnynews.ru/ сайт на вордпресе. все стандартно - ниодного самописного модуля.... всего лишь страниц 100 контента.

сервер на 1 гиг памяти и ssd диски.

страницы сайта оочень долго генериятся.. без кеша более 2000 мс. с включенным кешем 200мс

задача: нужно разобраться почему так и исправить то что так долго генерит страницу.... может какие модули по умолчанию (из коробки) стоят на вордпрессе.