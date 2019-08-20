Проект на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок344 просмотра

Проект на Wordpress задание тут от вас жду сроки и бюджет https://drive.google.com/file/d/19oPqHfNCEkd_D2xOWFSwAeCV73-0IXNv/view?usp=sharing 

жду от вас условий

WordPress
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$62
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
Отличный заказчик. Всегда на связи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад