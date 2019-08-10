Ускорение сайта wordpress

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Закрыт10 заявок272 просмотра

Необходимо ускорить сайт agencyima.ru

Базовые ускорение плагинами не очень помогло. Нужен человек, который разбирается чуть больше, чем установка плагинов автоускорения и автосжатия css

CSSWordPress
6 лет назад
prusovda
Дмитрий 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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