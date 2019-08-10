Ускорение сайта wordpress

Приобрели готовое решение, нужно доработать функционал. (ссылку пришлю в комментарии, если нужно) ТЗ https://drive.google.com/file/d/1xMc_yhTMg1SNxuyUAc3wbRmwzLTq3fm1/view В каждом пункте, есть фото того, что есть сейчас в модуле купленном, а ниже то каким функционалом отличается ...