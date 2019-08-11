Изменение телефона на сайте и в поисковых запросах

Добрый день!

Сайт компании перекупил новый владелец, и теперь необходимо сменить номера на всех страницах, а также в блоках запросов Google и Яндекс. Порылся в структуре сайта сам, но, не имея опыта работы с Joomla, не могу найти место, где меняется телефон в блоке контактов и, соответственно, в поисковых запросах Google и Яндекс. Сердечно прошу помочь, так как работа компании стоит. Заранее спасибо!