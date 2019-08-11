Изменение телефона на сайте и в поисковых запросах

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок224 просмотра

Добрый день!

Сайт компании перекупил новый владелец, и теперь необходимо сменить номера на всех страницах, а также в блоках запросов Google и Яндекс. Порылся в структуре сайта сам, но, не имея опыта работы с Joomla, не могу найти место, где меняется телефон в блоке контактов и, соответственно, в поисковых запросах Google и Яндекс. Сердечно прошу помочь, так как работа компании стоит. Заранее спасибо!

Joomla
6 лет назад
twinsides
Кирилл 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Василий быстро и качественно справился с поставленной задачей. Большое ему спасибо - если потребуется, обязательно обратимся к нему с новым заказом.
Кирилл всегда был на связи, отвечал на все вопросы, своевременно оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад