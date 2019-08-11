2 задачи по Drupal

Есть сайт на Drupal - https://korobova.top/ . Необходимо выполнить 2 задачи в порядке приоритета. Указывайте стоимость и сроки:

1) Сейчас на сайте идет отображение цен в рублях. Небходимо сделать так, чтобы человек с украинским ip-адресом видел стоимость в гривнах. Человек из РФ - в рублях.

2) нужно прикрутить счетчик на сайт скрытый, чтобы было видно количество просмотров каждой статьи в блоге