2 задачи по Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок220 просмотров

Есть сайт на Drupal - https://korobova.top/ . Необходимо выполнить 2 задачи в порядке приоритета. Указывайте стоимость и сроки:

1) Сейчас на сайте идет отображение цен в рублях. Небходимо сделать так, чтобы человек с украинским ip-адресом видел стоимость в гривнах. Человек из РФ - в рублях. 

2) нужно прикрутить счетчик на сайт скрытый, чтобы было видно количество просмотров каждой статьи в блоге

Drupal
6 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров