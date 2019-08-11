Перенос сайта на Birix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок786 просмотров

Требуется перенести сайт с Joomla (flueskamin.ru) на Bitrix.

Интересует цена и срок выполнения.

Цену указывать строго в рублях.

Joomla
6 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров