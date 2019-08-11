Имеется уже частично готовый шаблон Wordpress, осталось доработать некоторый функционал. Вся работа описана по ссылке ниже в Google Docs. https://clck.ru/HXQpS тз, там по пунктам описано что необходимо сделать на сайте. ...
Перенос сайта на Birix
Требуется перенести сайт с Joomla (flueskamin.ru) на Bitrix.
Интересует цена и срок выполнения.
Цену указывать строго в рублях.
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