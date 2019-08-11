Оптимизация сайта на Simpla под PageSpeed Insights

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужно сделать оптимизацию скорости загрузки сайта https://evakuator-dok.ru по PageSpeed Insights

Итоговый результат должен быть не ниже 65 на любой странице для мобильной версии и для компьютера не ниже 80 . Сайт корпоративный (не магазин) на cms Simpla .

Из тяжёлых элементов, которые замедляют загрузку: карта сайта, есть например тут https://evakuator-dok.ru/catalog/evakuatory-moskva и на многих других страницах. спасибо

По срокам сегодня до 9 вечера. 

6 лет назад
greeneral
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров