Внести правки на сайте MoDX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки157 просмотров

Требуется внести правки на сайте ModX.На данный момент правки не сложные: установка скрипта изображения и кнопки захвата (их предоставлю); установка цели метрики для кнопки; пикселя фб; установка кнопки с формой.

Все детали напишу и пришлю.

MODX
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров