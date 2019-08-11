Есть сайт на Drupal - https://korobova.top/ . Необходимо выполнить 2 задачи в порядке приоритета. Указывайте стоимость и сроки: 1) Сейчас на сайте идет отображение цен в рублях. Небходимо сделать так, чтобы человек с ...
Внести правки на сайте MoDX
Требуется внести правки на сайте ModX.На данный момент правки не сложные: установка скрипта изображения и кнопки захвата (их предоставлю); установка цели метрики для кнопки; пикселя фб; установка кнопки с формой.
Все детали напишу и пришлю.
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