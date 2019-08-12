Доделать тему под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок190 просмотров

Здравствуйте.

Есть частично готовая тема под WP.  Необходимо ее доделать (добавить виджеты, шорткоды т.д.).

Сделать интеграцию форм подписки с MailChimp.

Более подробно готов обсудить при переписке.

Макеты в sketch

SketchWordPress
6 лет назад
INI-WT
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18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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