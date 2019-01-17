Графический дизайнер
https://mscherepovich.wixsite.com/alisacherepovich портфолио.
Знание программ Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, CoralDraw, Autodesk AutoCAD, SolidWorks. Подготовка файлов к печати.
Умение работать с графическим планшетом, создаю иллюстрации.
Незаконченное высшее образование (учусь на 5 курсе, специальность инженер-дизайнер)
Навыки: мотивированность, инициативность, высокая энергичность,способность быстро приспосабливаться к условиям, быстрая работоспособность
Жизненные цели: самореализация, развитие в сфере дизайна, стабильный заработок.
Есть опыт в создании плакатов, логотипов, рекламной компании для ИП, больше, чем пол года веду полную рекламную компанию для кофейни.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Штендер для кофейни134 просмотра
- Баннеры для турагенства121 просмотр
- Баннеры для компании Akfiks в Беларуси111 просмотров
- Реклама макарон и скотча185 просмотров