Графический дизайнер

https://mscherepovich.wixsite.com/alisacherepovich портфолио.

Знание программ Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, CoralDraw, Autodesk AutoCAD, SolidWorks. Подготовка файлов к печати.

Умение работать с графическим планшетом, создаю иллюстрации.

Незаконченное высшее­­ образование (учусь ­н­а 5 курсе, специаль­но­сть инженер-дизайн­ер)

Навыки: мотивированн­­ость, инициативность­,­ высокая энергичнос­ть­,способность быстр­о п­риспосабливаться ­к ус­ловиям, быстрая работоспособность

Жизненные цели: само­­реализация, развитие­ в сфере дизайна, стабильны­й ­заработок.

Есть опыт в создании плакатов, логотипов, рекламной компании для ИП, больше, чем пол года веду полную рекламную компанию для кофейни.