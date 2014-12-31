alisura

Андрей Лисюра alisura

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Написать статью на сайт по психологии

    Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог посвященный психологии. Нужно будет написать статью по теме отношений. Очень приветствуется чтобы бы разбирались в психологии отношении или просто в психологии. Интересует только копирайтинг. Рерайт не нужен. Плачу 40 ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Авторизация в битрикс24 с внешнего сайта

    Необходима консультация или разработка механизма подключения к битрикс 24. Нужно сделать механизм (приложение) в битрикс24, которое вернет в мой php скрипт auth из битрикс24, с использованием которого я смогу вызывать методы rest api. Нужно сделать ...

    PHPБитриксREST
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сделки с сайта в битрикс24

    $150

    Долгосрочного сотрудничества не требуется. Это разовая работа. Мне необходимо подключение к битрикс24 из моего php скрипта (я не могу получить auth для выполнения операций). Судя по документации тут требуется создать приложение 3-го типа. Мне нужно это ...

    PHPБитрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад