Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог посвященный психологии. Нужно будет написать статью по теме отношений. Очень приветствуется чтобы бы разбирались в психологии отношении или просто в психологии. Интересует только копирайтинг. Рерайт не нужен. Плачу 40 ...