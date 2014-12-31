Здравствуйте. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статьи на блог посвященный психологии. Нужно будет написать статью по теме отношений. Очень приветствуется чтобы бы разбирались в психологии отношении или просто в психологии. Интересует только копирайтинг. Рерайт не нужен. Плачу 40 ...
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- Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима консультация или разработка механизма подключения к битрикс 24. Нужно сделать механизм (приложение) в битрикс24, которое вернет в мой php скрипт auth из битрикс24, с использованием которого я смогу вызывать методы rest api. Нужно сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $150
Долгосрочного сотрудничества не требуется. Это разовая работа. Мне необходимо подключение к битрикс24 из моего php скрипта (я не могу получить auth для выполнения операций). Судя по документации тут требуется создать приложение 3-го типа. Мне нужно это ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад