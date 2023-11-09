Есть опыт, а что не знаю изучу

Благодаря моему большому опыту в области IT, я могу помочь вам понять и решить ваши задачи. Моя специализация — проектирование и администрирование сайтов на WordPress. Я могу взять на себя всю работу — от регистрации домена до запуска сайта. Я не занимаюсь написанием кода с нуля, вместо этого использую конструктор Elementor, и я не стыжусь за это. Конструктор позволяет быстро создавать сайты, экономя ваше время и деньги. В конечном итоге, нет никакой разницы во вкусе торта, сделанного из отдельных ингредиентов или из готовых коржей, крема и пропитки — главное, что он выглядит и вкусен. Точно так же, сайт, созданный с помощью конструктора, выглядит превосходно.

Кроме того, я не использую шаблоны, что означает, что каждый сайт, который я создаю, имеет уникальный дизайн.

Я имею более чем 25-летний опыт разработки прикладных программ для операционной системы Windows, начиная с Windows 95 и заканчивая Windows 11.

Я также могу помочь с установкой программного обеспечения, настройкой компьютеров и периферийного оборудования, а также обучением и поддержкой пользователей.

Я доступен для связи через различные каналы, такие как Telegram, WhatsApp, Zoom, Xylink и электронную почту, и я всегда готов ответить на ваши вопросы и проблемы. Не стесняйтесь звонить мне в любое время — мой телефон и ноутбук всегда со мной 24/7.