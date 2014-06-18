Нужен специалист для различных доработок интернет магазина на битриксе. Существующий магазин в настоящий момент магазин почти перенесли со старой цмс на битрикс. Нужен человек, имеющий опыт работы в битрикс. Схема работы следующая: ставим задачу, согласовываем сроки ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
У нас сейчас запускается интернет магазин на битрикс. Там есть ряд доработок по импорту, экспорту и обновлению товаров. Требуется настроить обновление любых свойств товаров (через ексель или csv) Если интересно - то подробно распишу по деталямИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Добрый день. Нужен специалист для различных доработок интернет магазина на битриксе. Существующий магазин в настоящий момент на другой цмс уже почти перенесли на битрикс, осталась часть работ до запуска и дальнейшему улучшению. Эти работы и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- на сайте одного магазина нужно сделать всплывающий баннер (размеры скажу позже) Банер должен быть с возможностью отображать флэш и джипег - нужно сделать что-то типа админки на отдельном хостинге (не на том что магазин) и ...Баннеры3 заявкиЗакрыт10 лет назад