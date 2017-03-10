allaatt

Алла allaatt

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Fashion Illustrator

Здравствуйте, меня зовут Алла. Я из приморского города Севастополя.

Работаю со скетчами, фешн иллюстрацией и академическим рисунком. Владею Photoshop и CorelDraw. Опыт работы 5 лет.

В основном, работаю с акварелью, акриловыми красками, а так же линерами. 

Рисую каждый день для повышения своей квалификации.

Образование - дизайнер и конструктор одежды. 

Если у вас остались вопросы - напишите мне и я с радостью отвечу.

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $8от 1 дня
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