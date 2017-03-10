Fashion Illustrator
Здравствуйте, меня зовут Алла. Я из приморского города Севастополя.
Работаю со скетчами, фешн иллюстрацией и академическим рисунком. Владею Photoshop и CorelDraw. Опыт работы 5 лет.
В основном, работаю с акварелью, акриловыми красками, а так же линерами.
Рисую каждый день для повышения своей квалификации.
Образование - дизайнер и конструктор одежды.
Если у вас остались вопросы - напишите мне и я с радостью отвечу.
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Портфолио
- Логотипы129 просмотров
- Портреты по фото157 просмотров
- Fashion Illustration150 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $8от 1 дня
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