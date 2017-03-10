Fashion Illustrator

Здравствуйте, меня зовут Алла. Я из приморского города Севастополя.

Работаю со скетчами, фешн иллюстрацией и академическим рисунком. Владею Photoshop и CorelDraw. Опыт работы 5 лет.

В основном, работаю с акварелью, акриловыми красками, а так же линерами.

Рисую каждый день для повышения своей квалификации.

Образование - дизайнер и конструктор одежды.

Если у вас остались вопросы - напишите мне и я с радостью отвечу.