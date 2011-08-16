Для повышения конверсии требуется сделать редизайн сайта медицинских аппаратов домашнего применения http://www.med-apparatus.ru (от ТЗ до установки на хостинг) Основное внимание необходимо уделить удобству и простоте использования сайта (юзабилити), грамотному сочетанию информационной и торговой частей. Добавить ...