alx2009

Александр alx2009

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта мед. аппаратов на CMS Melbis shop

    Для повышения конверсии требуется сделать редизайн сайта медицинских аппаратов домашнего применения http://www.med-apparatus.ru (от ТЗ до установки на хостинг) Основное внимание необходимо уделить удобству и простоте использования сайта (юзабилити), грамотному сочетанию информационной и торговой частей. Добавить ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка страницы товара в интернет-магазине.

    $250

    Задача: Нужен один, но качественный текст, мотивирующий к покупке (продающий) с оформлением (дизайн: шрифты, компоновка страницы, изображения и т.д.). Фактически "одностраничник" внутри сайта, но текст - главное. Требуется создать "продающую" ...

    HTML
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля онлайн диагностики на сайте

    $250

    Требуется доработать модуль онлайн диагностики на сайте: http://www.med-apparatus.ru/diagnosis/ А именно: 1. Перерисовать фигуру + добавить женскую 2. Сделать дизайн модуля (вид выдачи результата, кнопки, иконки и т.п.) Срок: ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад