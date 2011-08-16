Для повышения конверсии требуется сделать редизайн сайта медицинских аппаратов домашнего применения http://www.med-apparatus.ru (от ТЗ до установки на хостинг) Основное внимание необходимо уделить удобству и простоте использования сайта (юзабилити), грамотному сочетанию информационной и торговой частей. Добавить ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Задача: Нужен один, но качественный текст, мотивирующий к покупке (продающий) с оформлением (дизайн: шрифты, компоновка страницы, изображения и т.д.). Фактически "одностраничник" внутри сайта, но текст - главное. Требуется создать "продающую" ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется доработать модуль онлайн диагностики на сайте: http://www.med-apparatus.ru/diagnosis/ А именно: 1. Перерисовать фигуру + добавить женскую 2. Сделать дизайн модуля (вид выдачи результата, кнопки, иконки и т.п.) Срок: ...3D-графика3 заявкиЗакрыт13 лет назад