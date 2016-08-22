Переведу текст с англ. на русский, нарисую mockups/wireframes, напишу спецификацию на мобильное, десктопное или веб-приложение.

Имею 5+ лет опыта работы аналитиком в IT-компании, опыт работы в продажах ИТ-услуг

Занимаюсь:

1) переводами текстов с английского на русский язык общей тематики и ИТ-тематики

2) разработкой мокапов и интерактивных прототипов в различных инструментах прототипирования (Axure, draw.io, Pencil, Balsamiq mockups и др.)

3) Написание SRS/ТЗ для Андроид или iOS приложений, настольных приложений, веб-приложений

4) Наполнением сайтов, интернет-магазинов

5) Корректировкой текста

6) Набор текста