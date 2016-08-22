Нужно создать список ТОП 100 продавцов US Amazon в каждой категории. Предложите вашу цену и ресурс откуда планируете брать информацию.
Редактирование и Корректуранет заявок
Закрыт
7 лет назад
Имею 5+ лет опыта работы аналитиком в IT-компании, опыт работы в продажах ИТ-услуг
Занимаюсь:
1) переводами текстов с английского на русский язык общей тематики и ИТ-тематики
2) разработкой мокапов и интерактивных прототипов в различных инструментах прототипирования (Axure, draw.io, Pencil, Balsamiq mockups и др.)
3) Написание SRS/ТЗ для Андроид или iOS приложений, настольных приложений, веб-приложений
4) Наполнением сайтов, интернет-магазинов
5) Корректировкой текста
6) Набор текста
Нужно создать список ТОП 100 продавцов US Amazon в каждой категории. Предложите вашу цену и ресурс откуда планируете брать информацию.