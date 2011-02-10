analitika

Еремина analitika

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется рерайт для сайта комп. техники

    Необходимо написание статей для сайта -интернет-магазина. Очень хорошо, если вы пишите на тематику потребительской электроники, новинок IT-рынка, умеете писать обзоры о новинках. http://www.svyaznoy.ru/e-shop/about-us/ = вот пример текста для интернет-магазина. В заявках укажите ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Logo Clickovoz

    $98

    ; Нам нужен логотип. Дружелюбный, простой, вызывающий доверие. Должно быть понятно по знаку (логотипу), что мы магазин в интернете. слово кликовоз - фантазийное, придуманное. по нашему замыслу, кликовоз - это доставка кликов, кликовоз, что ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина бытовой техники,

    $100

    Требуется создание логотипа для интернет-магазина. Наш магазин еще не этапе разработки. Идея сделать магазин очень дружелюбным, неформальным, простым и понятным для пользователя. Специфика Челябинска. 30% жителей города – рабочие, до 40% - это люди со ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$98
10 баллов
14 лет назад
Logo Clickovoz
Хороший, грамотный , требовательный заказчик! Приятно работать, оплата гарантируется))) мои 10 баллов
Екатерина выиграла конкурс на логотип для нашего интернет-магазина КЛИКОVOZ. Почему ей это удалось? Она предложила идею, которая была понятна потребителям. И на фокус-группах, и на массовом опросе, победил ее логотип. После победы логотип еще дорабатывали, Дизайнер работает быстро, четко выполняет задачи. Получилось действительно, то, что хотели в ТЗ - дружелюбный, простой, понятный народу лого, а не больные фантазии дизайнеров.
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