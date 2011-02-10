Екатерина выиграла конкурс на логотип для нашего интернет-магазина КЛИКОVOZ. Почему ей это удалось? Она предложила идею, которая была понятна потребителям. И на фокус-группах, и на массовом опросе, победил ее логотип. После победы логотип еще дорабатывали, Дизайнер работает быстро, четко выполняет задачи. Получилось действительно, то, что хотели в ТЗ - дружелюбный, простой, понятный народу лого, а не больные фантазии дизайнеров.