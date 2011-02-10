Необходимо написание статей для сайта -интернет-магазина. Очень хорошо, если вы пишите на тематику потребительской электроники, новинок IT-рынка, умеете писать обзоры о новинках. http://www.svyaznoy.ru/e-shop/about-us/ = вот пример текста для интернет-магазина. В заявках укажите ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Смотрите приложение. адрес сайта www.clickovoz.ruДизайн сайтов53 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $98
; Нам нужен логотип. Дружелюбный, простой, вызывающий доверие. Должно быть понятно по знаку (логотипу), что мы магазин в интернете. слово кликовоз - фантазийное, придуманное. по нашему замыслу, кликовоз - это доставка кликов, кликовоз, что ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется создание логотипа для интернет-магазина. Наш магазин еще не этапе разработки. Идея сделать магазин очень дружелюбным, неформальным, простым и понятным для пользователя. Специфика Челябинска. 30% жителей города – рабочие, до 40% - это люди со ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$98
10 баллов
14 лет назад
Хороший, грамотный , требовательный заказчик! Приятно работать, оплата гарантируется))) мои 10 баллов
Ответный отзыв
Екатерина выиграла конкурс на логотип для нашего интернет-магазина КЛИКОVOZ. Почему ей это удалось? Она предложила идею, которая была понятна потребителям. И на фокус-группах, и на массовом опросе, победил ее логотип. После победы логотип еще дорабатывали, Дизайнер работает быстро, четко выполняет задачи. Получилось действительно, то, что хотели в ТЗ - дружелюбный, простой, понятный народу лого, а не больные фантазии дизайнеров.