anastassia26

Анастасия Шуткова anastassia26

 
27 летБеларусь/Витебск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер-визуализатор

Опыт работы: EDS Interior ( Shanghai, China) - удаленный работник ( фрилансер) - Сентябрь 2018 - Июль 2019

Используемые программы: Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Corona Render, Adobe Indesign, Adobe Photoshop.

AutoCADInDesign3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $40от 2 дней
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