andrej_m2006

Потрібно вдосконалити виріб с точки зору дизайну, спираючись на технічну 3Д-модель, креслення та експериментальний зразок. А також зробити його візуалізацію. Потрібен фахівець з досвідом промислового дизайну та зі знанням властивостей матеріалів. Виріб готується до виробництва.