andrej_m2006

Андрій andrej_m2006

 
41 годУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
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  • 3Д-дизайн сумки

    Потрібно розробити дизайн сумки в 3Д та створити візуалізацію. Є ескізи та тестовий зразок, який треба вдосконалити. Опрацювати функціональні моменти, набір фурнітури та варіанти кольорів.

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • 3Д-дизайн та візуалізація виробів для виробництва

    Потрібно вдосконалити виріб с точки зору дизайну, спираючись на технічну 3Д-модель, креслення та експериментальний зразок. А також зробити його візуалізацію. Потрібен фахівець з досвідом промислового дизайну та зі знанням властивостей матеріалів. Виріб готується до виробництва.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Креслення та 3D-модель виробів

    Компанія збирається виготовляти оригінальні вироби, які використовуються у рибальстві. Потрібні конструктори, бажано з інженерним мисленням для створення креслення та 3D-моделей цих виробів. Робота на віддалені. Оплата договорна.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад