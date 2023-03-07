andrej_m2006

Потрібно розробити дизайн сумки в 3Д та створити візуалізацію. Є ескізи та тестовий зразок, який треба вдосконалити. Опрацювати функціональні моменти, набір фурнітури та варіанти кольорів.
3D-графика4 заявки
Закрыт
8 месяцев назад
Потрібно розробити дизайн сумки в 3Д та створити візуалізацію. Є ескізи та тестовий зразок, який треба вдосконалити. Опрацювати функціональні моменти, набір фурнітури та варіанти кольорів.
Потрібно вдосконалити виріб с точки зору дизайну, спираючись на технічну 3Д-модель, креслення та експериментальний зразок. А також зробити його візуалізацію. Потрібен фахівець з досвідом промислового дизайну та зі знанням властивостей матеріалів. Виріб готується до виробництва.
Компанія збирається виготовляти оригінальні вироби, які використовуються у рибальстві. Потрібні конструктори, бажано з інженерним мисленням для створення креслення та 3D-моделей цих виробів. Робота на віддалені. Оплата договорна.