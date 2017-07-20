Профессиональная верстка/программирование сайтов | HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery, Wordpress

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

SASS/SCSS

Responsive.

Bootstrap 3.

Parallax scrolling.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Сайты под ключ:

Wordpress

О работе:

Работаю по предоплате 20%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

WebMoney (WMZ, WMR, WMU).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Skype : andreusemn