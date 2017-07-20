andreusemn

Андрей Семёнов andreusemn

 
33 годаУкраина/Черновцы
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка/программирование сайтов | HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery, Wordpress

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery. 

Кроссбраузерность 

Блочная фиксированная / резиновая верстка. 

Адаптивная верстка. 

SASS/SCSS 

Responsive. 

Bootstrap 3. 

Parallax scrolling. 

Аккуратный, логичный, продуманный код. 

Соблюдение стандартов W3C. 

Адаптация / внедрение плагинов. 

Использование спрайтов. 

Реализация pixel perfect. 

Комментарии. 

Сайты под ключ: 

Wordpress 

О работе: 

Работаю по предоплате 20%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги. 

Главный принцип о себе: 

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. 

Гарантирую: 

Соблюдение сроков. 

Качественную работу. 

Разумные цены. 

Постоянный online. 

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение. 

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: 

WebMoney (WMZ, WMR, WMU). 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!! 

Skype: andreusemn

E-mail: [email protected]

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