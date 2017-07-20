Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
SASS/SCSS
Responsive.
Bootstrap 3.
Parallax scrolling.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
Сайты под ключ:
Wordpress
О работе:
Работаю по предоплате 20%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный online.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
Skype: andreusemn
E-mail: [email protected]
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