andrey2016msk

Пример : [url=http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/]http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/[/url] Обычная белая продающая страница с материалом для инфобизнеса Настроить подписку с сайта ( сбор подписчиков ) Сделать кнопки для заказа ( оплаты с сайта не будет, только кнопки для заказа реквизитов ) ...