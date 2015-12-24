andrey2016msk

Андрей Егоров andrey2016msk

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Требуется сделать продающую страницу HTML

    Пример :  [url=http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/]http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/[/url] Обычная белая продающая страница с материалом для инфобизнеса Настроить подписку с сайта  ( сбор подписчиков ) Сделать кнопки для заказа ( оплаты с сайта не будет,  только кнопки для заказа реквизитов ) ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт для инфобизнеса

    Требуется : зарегистрировать домен  на https://www.enom.com ( или другой иностран. площадке ) + хостинг сделать сайт  ( копия  только с другим материалом и в шапке видео - http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/ ) Настроить подписку с сайта  ( сбор подписчиков ) Сделать ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать статьи с сайтов в PDF формат

    Нужно сделать электронную книгу в формате ПДФ ( оглавление, ссылки на сайт,контакты на каждой странице для защиты от копирования ) Материал и информацию дам ( объем не большой )  мини книжка для инфобизнеса Сроки 1-3 дня

    Статьи для сайта
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад