andrey2016msk

Пример : [url=http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/]http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/[/url] Обычная белая продающая страница с материалом для инфобизнеса Настроить подписку с сайта ( сбор подписчиков ) Сделать кнопки для заказа ( оплаты с сайта не будет, только кнопки для заказа реквизитов ) ...
Андрей Егоров andrey2016mskandrey2016msk
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется : зарегистрировать домен на https://www.enom.com ( или другой иностран. площадке ) + хостинг сделать сайт ( копия только с другим материалом и в шапке видео - http://www.launchpro.ru/at/site_dlja_infobiznesa_pod_kluch/ ) Настроить подписку с сайта ( сбор подписчиков ) Сделать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать электронную книгу в формате ПДФ ( оглавление, ссылки на сайт,контакты на каждой странице для защиты от копирования ) Материал и информацию дам ( объем не большой ) мини книжка для инфобизнеса Сроки 1-3 дняНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад