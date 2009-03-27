andrey_titov

Андрей andrey_titov

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Программист вашего сайта

Помогу вам воплотить ваши идеи и желания в вебе.

Профессионально занимаюсь версткой и программированием сайтов всех видов (визитка, лендинг, интернет-магазин, портал и тд).

Опыт работы более 10-ти лет, количество разработанных сайтов более 30-ти штук различной сложности. В портфолио выложено самое малое из моих работ.

Любой веб-сайт это не конечный продукт, а процесс. Потому я понимаю как важно не только разработать сайт, но и иметь возможность его доделывать, переделывать, усовершенствовать и тд столько раз, сколько требуется, чтобы сайт выполнял свои задачи. Для этого я всегда стараюсь писать чистый, читаемый код, пользуюсь современными инструментами разработки, не пропадаю, делюсь с заказчиком идеями что еще можно улучшить и как.

Опыт работы:

  • PHP (Laravel)
  • MySQL
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • jQuery
Работа с CMS:

  • Bitrix
  • Wordpress
  • Modx
Владение языками:

  • Русский
  • Английский (разговорный)
Ответственный, не пропадаю, не бросаю проекты, довожу работу до конца. 

Нацелен на долговременную работу с заказчиком, что обычно и происходит.

Стоимость часа работы от 15$. Работа по предоплате.

Контакты:

https://andreytitov.ru/

Telegram: @titov_andrey

Отзывы заказчиков

dima_s
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Доработка простой CMS
Огромное спасибо Андрею, честно говоря и не рассчитывал на такой хороший результат. CMS получилась на удивление шустрой и простой, освоил её за пару минут. Мало того, иные бы сделали и отвалили, а мы и дальше будем сотрудничать в освоении новых задач. Большое Спасибо!
Рекомендую
Ответный отзыв