Программист вашего сайта

Помогу вам воплотить ваши идеи и желания в вебе.

Профессионально занимаюсь версткой и программированием сайтов всех видов (визитка, лендинг, интернет-магазин, портал и тд).

Опыт работы более 10-ти лет, количество разработанных сайтов более 30-ти штук различной сложности. В портфолио выложено самое малое из моих работ.

Любой веб-сайт это не конечный продукт, а процесс. Потому я понимаю как важно не только разработать сайт, но и иметь возможность его доделывать, переделывать, усовершенствовать и тд столько раз, сколько требуется, чтобы сайт выполнял свои задачи. Для этого я всегда стараюсь писать чистый, читаемый код, пользуюсь современными инструментами разработки, не пропадаю, делюсь с заказчиком идеями что еще можно улучшить и как.

Опыт работы:

PHP (Laravel)

MySQL

HTML

CSS

JavaScript

jQuery



Работа с CMS:

Bitrix

Wordpress

Modx

Владение языками:

Русский

Английский (разговорный)

Ответственный, не пропадаю, не бросаю проекты, довожу работу до конца.

Нацелен на долговременную работу с заказчиком, что обычно и происходит.

Стоимость часа работы от 15$. Работа по предоплате.

Контакты:

https://andreytitov.ru/

Telegram: @titov_andrey