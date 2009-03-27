Помогу вам воплотить ваши идеи и желания в вебе.
Профессионально занимаюсь версткой и программированием сайтов всех видов (визитка, лендинг, интернет-магазин, портал и тд).
Опыт работы более 10-ти лет, количество разработанных сайтов более 30-ти штук различной сложности. В портфолио выложено самое малое из моих работ.
Любой веб-сайт это не конечный продукт, а процесс. Потому я понимаю как важно не только разработать сайт, но и иметь возможность его доделывать, переделывать, усовершенствовать и тд столько раз, сколько требуется, чтобы сайт выполнял свои задачи. Для этого я всегда стараюсь писать чистый, читаемый код, пользуюсь современными инструментами разработки, не пропадаю, делюсь с заказчиком идеями что еще можно улучшить и как.
Опыт работы:
- PHP (Laravel)
- MySQL
- HTML
- CSS
- JavaScript
- jQuery
- Bitrix
- Wordpress
- Modx
- Русский
- Английский (разговорный)
Нацелен на долговременную работу с заказчиком, что обычно и происходит.
Стоимость часа работы от 15$. Работа по предоплате.
Контакты:
Telegram: @titov_andrey
Портфолио
- Сайт по продаже экскурсий на Laravel65 просмотров
- Интернет-магазин антиквариата на Битриксе71 просмотр