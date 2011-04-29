andreykarpeev

Есть верстка, необходимо установить на движок + доработать необходимый функционал. Нужен программист, имеющий опыт работы с движком. Пишите свои контакты.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать возможность прикрепления файлов к товару и скачивания их со страницы товара, это будут pdf в нашем случае. Также нужно сделать вывод товаров в дереве категорий. По такому принципу: ...Закрыт13 лет назад
Всем привет, нужны доработки к магазину на основе webasyst shop-script. Первая: Сделать скрытие категорий. В свойствах категории сделать галочку "скрывать категорию". Если категория скрыта, то ни она ни товары, ...Закрыт13 лет назад
Нужно сверстать интернет магазин, 3 макета: главная, категория, товар. Валидно, кроссбраузерно. Верстка нужна завтра. Макет фиксированный ширины, без js фич. Верстальщик нужен для постоянного сотрудничества, желательно знание js, html5. ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Всем привет, нужен программист для постоянного сотрудничества по доработке магазинов на webasyst shop-script. Оставляйте свои контакты.Закрыт13 лет назад
Нужно доработать авторизацию пользователя. Более полное задание при переписке. Пишите в icq - 207781534Закрыт14 лет назад
Программист под вебасист шопскрипт Нужно сделать дополнения к функционалу. Пишите в icq - 207781534Закрыт14 лет назад
Прикрутить к шопскриту авторизацию через Yandex, Google, Rambler, Mail.Ru, Вконтакте, Twitter, Facebook и OpenID. Возможно с помощью loginza.ru. Отсавляйте ваши заявки или пишите в icq – 207781534Закрыт14 лет назад
Есть мобильная версия сайта, нужно перевести ее на jQuery Mobile. Пишите стоимость и сроки.Закрыт14 лет назад
Всем привет, нужно сделать несколько доработок для вебасиста. - изменить регистрацию, сделать быструю регистрацию и вход через openID. - добавить некоторые изменения в личном кабинете: удаление, поторение заказов, их поиск. ...Закрыт14 лет назад
Прикрутить вот этот скрипт к стандартной корзине – bit.ly/9TgtaW Пишите тут свои условия и контакты icq - 207781534Закрыт15 лет назад
Нужно сделать подобие интернет магазина. Основное: клиент выбирает товар на китайском аукционе taobao.com, далее на нашем сайте в своем кабинете вводит в поле адрес страницы товара на taobao.com, нажимает "ок" и для него парсится с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Верстка ломается в опере – bit.ly/1MAvQ6 За сколько сделаете?HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно перенести базу данных с сайта на phpbb на сайт под управлением livestreet. Сайт меняет движок, необходимо сохранить пользователей и темы форума. Жду ваших предложений.Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн для магазина мп3 музыки, будет продаваться преимущественно хип-хоп. Жду от вас примеры работ и цены. Пишите все пожалуйста в предложениях. В личке не читаю. Выбирать буду по соотношению цена/качество.Дизайн сайтов83 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужны модули оплаты liqpay и interkassa, отлично будет если у кого то есть готовыеЗакрыт16 лет назад
Нужно добавить картинку к новости, то есть у каждой новости своя картинка – грузится в админке, типа логотипа, которая выводится на главной в списке новостей рядом с темой новости.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать небольшие доработки: - добавить для каждой новости свою картинку. - добавить поле "количество товара" рядом с кнопкой добавления в корзину - считать общее кол-во товаров в корзине ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад