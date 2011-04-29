andreykarpeev

Андрей Карпеев andreykarpeev

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Доработки webasyst shop-script

    Нужно сделать возможность прикрепления файлов к товару и скачивания их со страницы товара, это будут pdf в нашем случае. Также нужно сделать вывод товаров в дереве категорий. По такому принципу: ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки к магазину на webasyst shop-script

    Всем привет, нужны доработки к магазину на основе webasyst shop-script. Первая: Сделать скрытие категорий. В свойствах категории сделать галочку "скрывать категорию". Если категория скрыта, то ни она ни товары, ...

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка

    Нужно сверстать интернет магазин, 3 макета: главная, категория, товар. Валидно, кроссбраузерно. Верстка нужна завтра. Макет фиксированный ширины, без js фич. Верстальщик нужен для постоянного сотрудничества, желательно знание js, html5. ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Webasyst shop-script + openID

    Прикрутить к шопскриту авторизацию через Yandex, Google, Rambler, Mail.Ru, Вконтакте, Twitter, Facebook и OpenID. Возможно с помощью loginza.ru. Отсавляйте ваши заявки или пишите в icq – 207781534

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки для Вебасист Шопскрипт

    Всем привет, нужно сделать несколько доработок для вебасиста. - изменить регистрацию, сделать быструю регистрацию и вход через openID. - добавить некоторые изменения в личном кабинете: удаление, поторение заказов, их поиск. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужно сделать подобие интернет магазина. Основное: клиент выбирает товар на китайском аукционе taobao.com, далее на нашем сайте в своем кабинете вводит в поле адрес страницы товара на taobao.com, нажимает "ок" и для него парсится с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести бд

    Нужно перенести базу данных с сайта на phpbb на сайт под управлением livestreet. Сайт меняет движок, необходимо сохранить пользователей и темы форума. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Нужен дизайн для магазина мп3 музыки, будет продаваться преимущественно хип-хоп. Жду от вас примеры работ и цены. Пишите все пожалуйста в предложениях. В личке не читаю. Выбирать буду по соотношению цена/качество.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка к вебасисту

    Нужно добавить картинку к новости, то есть у каждой новости своя картинка – грузится в админке, типа логотипа, которая выводится на главной в списке новостей рядом с темой новости.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработки по Вебасисту

    Нужно сделать небольшие доработки: - добавить для каждой новости свою картинку. - добавить поле "количество товара" рядом с кнопкой добавления в корзину - считать общее кол-во товаров в корзине ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад