Верстка HTML\CSS любой сложности
Верстка HTML\CSS любой сложности для:
- новостных и городских порталов;
- каталогов различных тематик;
- интернет магазинов;
- сайты-портфолио;
- информационных и статейных сайтов;
- лендингов различной направленности;
- отдельные странички и элементы сайта.
- Адаптивная вёрстка.
- Чистый и валидный код соответствующий стандартам W3C.
- Кроссбраузерность в последних версиях популярных браузеров.
- Выполнение работы в максимально кротчайшее время.
Работа с Adobe Photoshop, Figma и т.д.
Портфолио
- Верстка дизайна «Mogo»76 просмотров
- Верстка дизайна для istorik.net80 просмотров
- Лендинг Яндекс.Браузер68 просмотров
- Верстка дизайна для Fanseti.com78 просмотров
- Landing-Page по макету Photoshop64 просмотра