andreym1986

Андрей andreym1986

 
37 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка HTML\CSS любой сложности

Верстка HTML\CSS любой сложности для:

  • новостных и городских порталов;
  • каталогов различных тематик;
  • интернет магазинов;
  • сайты-портфолио;
  • информационных и статейных сайтов;
  • лендингов различной направленности;
  • отдельные странички и элементы сайта.
Критерии:

  • Адаптивная вёрстка.
  • Чистый и валидный код соответствующий стандартам W3C.
  • Кроссбраузерность в последних версиях популярных браузеров.
  • Выполнение работы в максимально кротчайшее время.
Подключение и настройка плагинов JavaScript\JS (слайдеры, витрины и т.д.)

Работа с Adobe Photoshop, Figma и т.д.

JavascriptHTMLCSSFigmaPhotoshop
Портфолио