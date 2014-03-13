Куличкина Анна Афанасьевна

контактный телефон: 8-914-2-717-057

электронная почта: [email protected]

Трудовой опыт:

- 09.2007 – 06.2010 – МОУ «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа пед. профиля

им. И.Н. Жиркова» Усть-Алданского улуса, учитель английского языка,

член профкома школы, 2 место на улусном конкурсе «Учитель-виртуоз

информационных технологий» (2007 г.), 2 место на улусном конкурсе

молодых учителей английского языка (2010 г.);

- 01.2007 – 08.2007 – служба такси «Столица», г. Якутск, диспетчер;

- 08.2006 – 12.2006 – ИП «Жондорова Д.К.», сеть магазинов «Посуда тут», г. Якутск,

менеджер-консультант.

Образование: 2000-2005 гг. - ЯГУ Факультет иностранных языков,

Отделение: французского языка и литературы

Специализация: Филология. Переводоведение и практика перевода.

Знание иностранных языков: английский, французский.

Навыки: уверенный пользователь ПК, Интернет, знание МS Word/Excel

Прочее: не замужем, есть дочь (9 лет)