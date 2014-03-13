Куличкина Анна Афанасьевна
контактный телефон: 8-914-2-717-057
электронная почта: [email protected]
Трудовой опыт:
- 09.2007 – 06.2010 – МОУ «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа пед. профиля
им. И.Н. Жиркова» Усть-Алданского улуса, учитель английского языка,
член профкома школы, 2 место на улусном конкурсе «Учитель-виртуоз
информационных технологий» (2007 г.), 2 место на улусном конкурсе
молодых учителей английского языка (2010 г.);
- 01.2007 – 08.2007 – служба такси «Столица», г. Якутск, диспетчер;
- 08.2006 – 12.2006 – ИП «Жондорова Д.К.», сеть магазинов «Посуда тут», г. Якутск,
менеджер-консультант.
Образование: 2000-2005 гг. - ЯГУ Факультет иностранных языков,
Отделение: французского языка и литературы
Специализация: Филология. Переводоведение и практика перевода.
Знание иностранных языков: английский, французский.
Навыки: уверенный пользователь ПК, Интернет, знание МS Word/Excel
Прочее: не замужем, есть дочь (9 лет)