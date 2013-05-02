Оригинальный дизайн сайтов, полиграфия, сайты "под ключ"
- Предлагаем разработку сайтов "под ключ" с оригинальным дизайном на CMS Joomla;
- делаем оптимизацию сайта под дальнейшее продвижение (SEO);
- проводим обучение заказчика работе с сайтом;
- оказываем поддержку разработанных нами сайтов;
- оказываем услуги в подборе и регистрации хостинга и доменного имени.
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Портфолио
- Визитка для Bikemoto310 просмотров
- Двусторонняя визитка для мотосервиса321 просмотр
- Turbobike.ru335 просмотров
- Александр Дюма440 просмотров
Дизайн сайтов
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от $300
от 14 дней
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Интернет-магазины
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от $700
от 20 дней
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Логотипы и Знаки
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от $65
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
от 30 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $600
от 20 дней
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