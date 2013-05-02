ang-367

Анна ang-367

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Оригинальный дизайн сайтов, полиграфия, сайты "под ключ"

- Предлагаем разработку сайтов "под ключ" с оригинальным дизайном на CMS Joomla;

- делаем оптимизацию сайта под дальнейшее продвижение (SEO);

- проводим обучение заказчика работе с сайтом;

- оказываем поддержку разработанных нами сайтов;

- оказываем услуги в подборе и регистрации хостинга и доменного имени.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $700
от 20 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $65
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $600
от 20 дней
нет рейтинга