Пишу эксклюзивные авторские тексты для сайтов и статьи.
Заработок в этой сфере для меня не актуален, поэтому берусь только за заказы которые мне интересны, в свободное от основной работы время :)
На сегодняшний день возьмусь за написание текста песни или контент сайта детского лагеря :)
На данный момент работаю над своими авторскими проектами.
Качество текстов и уровень проектов можно оценить по этим ссылкам.
Пишу уникальные продающие тексты и слоганы.
Темы: творчество, детское развитие,туризм, детский отдых, психология, педагогика, прикладное искусство, ивент, организация событий и мероприятий.
Пишу быстро, легко, качественно, доступно, креативно.
Готова взяться исключительно за интересную работу в указанных выше сферах, только если работа творческая, способна принести удовольствие от процесса, весомый плодотворный результат полезный для общества, а так же не перечит моим ценностям и взглядам.
Огромный опыт работы копирайтером, журналистом, SEO копирайтером - более 10 лет.
Большой опыт создания уникальных текстов, статей, сценариев
Опыт работы в сферах Ивент и Арт более 10-ти лет.
Опыт работы на руководящих должностях более 8-ми лет.
Опыт работы с детьми в сферах педагогики и психологии на собственных проектах с 2007 г - по настоящее время
Являюсь уникальным специалистом в сфере детского отдыха и оздоровления, а так же игро-мастером и консультантом объединения специалистов "АвторитетА"
О себе:
+ красиво излагаю свои мысли на бумаге, и Ваши тоже
+ креатив – стиль жизни
+ идейность – первая леди
+ вдохновение – лучшая подруга
+ нестандартный подход – мое орудие
+ необычное решение – мой козырь
+ копирайтинг – вид отдыха
+ ивент – мой бизнес
+ сцена – второй дом
+ режиссура, постановки – хобби
+ стихи, сценарии – попытка уйти от реальности
+ душа – новое пространство для познаний
+ любовь – мой воздух
+ семья – моя крепость
+ друзья – моя опора
+ деньги – инструмент реализации потребностей
+ жизнь – способ самореализации
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При себе всегда имею:
- энергетические батарейки
- вечный двигатель
- багаж знаний
- неиссякаемый источник идей
- полет фантазии
- коктейль эмоций
- галерею впечатлений
- хороший вкус
- вкусную подачу
- креативную отдачу
_____________________________________________________
Готова:
- окунуться в работу с головой и нырять в ней покоряя глубины
- искать новые входы и выходы
- креативить
- сочинять
- управлять
- разрабатывать
- учиться
- учить
- создавать шедевры
- продавать идеи
- участвовать в проектах
- отдаться работе на 100 процентов…
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Если Вам есть что предложить, мне есть чем поделиться!
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