Пишу уникальные качественные тексты.

Пишу эксклюзивные авторские тексты для сайтов и статьи.

Заработок в этой сфере для меня не актуален, поэтому берусь только за заказы которые мне интересны, в свободное от основной работы время :)

На сегодняшний день возьмусь за написание текста песни или контент сайта детского лагеря :)

На данный момент работаю над своими авторскими проектами.

Качество текстов и уровень проектов можно оценить по этим ссылкам.

http://indigocamp.com.uа

http://alterdeti.kiev.ua

http://alterparty.com.ua

http://www.leleka.dn.ua

http://avtoriteta.com.ua

Пишу уникальные продающие тексты и слоганы.

Темы: творчество, детское развитие,туризм, детский отдых, психология, педагогика, прикладное искусство, ивент, организация событий и мероприятий.

Пишу быстро, легко, качественно, доступно, креативно.

Готова взяться исключительно за интересную работу в указанных выше сферах, только если работа творческая, способна принести удовольствие от процесса, весомый плодотворный результат полезный для общества, а так же не перечит моим ценностям и взглядам.

Огромный опыт работы копирайтером, журналистом, SEO копирайтером - более 10 лет.

Большой опыт создания уникальных текстов, статей, сценариев

Опыт работы в сферах Ивент и Арт более 10-ти лет.

Опыт работы на руководящих должностях более 8-ми лет.

Опыт работы с детьми в сферах педагогики и психологии на собственных проектах с 2007 г - по настоящее время

Являюсь уникальным специалистом в сфере детского отдыха и оздоровления, а так же игро-мастером и консультантом объединения специалистов "АвторитетА"

О себе:

+ красиво излагаю свои мысли на бумаге, и Ваши тоже

+ креатив – стиль жизни

+ идейность – первая леди

+ вдохновение – лучшая подруга

+ нестандартный подход – мое орудие

+ необычное решение – мой козырь

+ копирайтинг – вид отдыха

+ ивент – мой бизнес

+ сцена – второй дом

+ режиссура, постановки – хобби

+ стихи, сценарии – попытка уйти от реальности

+ душа – новое пространство для познаний

+ любовь – мой воздух

+ семья – моя крепость

+ друзья – моя опора

+ деньги – инструмент реализации потребностей

+ жизнь – способ самореализации

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При себе всегда имею:

- энергетические батарейки

- вечный двигатель

- багаж знаний

- неиссякаемый источник идей

- полет фантазии

- коктейль эмоций

- галерею впечатлений

- хороший вкус

- вкусную подачу

- креативную отдачу

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Готова:

- окунуться в работу с головой и нырять в ней покоряя глубины

- искать новые входы и выходы

- креативить

- сочинять

- управлять

- разрабатывать

- учиться

- учить

- создавать шедевры

- продавать идеи

- участвовать в проектах

- отдаться работе на 100 процентов…

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Если Вам есть что предложить, мне есть чем поделиться!