Создание логотипа и фирменного стиля компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка144 просмотра
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Разработать логотип, для компании работающей в сфере детского досуга. Работа должна быть выполнена творчески и в сроки. Подробное ТЗ по запросу. Так же необходимо будет разработать фирменный стиль компании (визитки, бланк, сертификат и т.д.) На условиях длительного сотрудничества.

11 лет назад
angelwings
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 часов назад
11 лет назад
$40
3 дня
Уже 3 месяца сотрудничаем с Миленой. Очень довольны всеми ее работами. Заказывали логотипы, брошюру, бланк, визитки и т.д. Милена очень внимательно относится к просьбам заказчика, очень чутко и точно отображает желаемый результат. Работы выполняются в срок, все правки вносятся очень точно. Работы красивые и творческие, все в заданной стилистике и четко соответствует нашим желаниям. Нам очень нравится художественный вкус Милены и ее подход к решению творческих задач. Готовы продолжать сотрудничество и в дальнейшем.
С заказчиком очень приятно работать. Четкое понимание того, что необходимо, корректировки. Оплата по договоренности. Рекомендую! Рада сотрудничеству))
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