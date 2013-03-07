Создание логотипа и фирменного стиля компании

Уже 3 месяца сотрудничаем с Миленой. Очень довольны всеми ее работами. Заказывали логотипы, брошюру, бланк, визитки и т.д. Милена очень внимательно относится к просьбам заказчика, очень чутко и точно отображает желаемый результат. Работы выполняются в срок, все правки вносятся очень точно. Работы красивые и творческие, все в заданной стилистике и четко соответствует нашим желаниям. Нам очень нравится художественный вкус Милены и ее подход к решению творческих задач. Готовы продолжать сотрудничество и в дальнейшем.