anisiya_vadnai

Анисия anisiya_vadnai

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка модуля поиска туров

    Доброго дня, коллеги.  Есть задача на верстку модуля поиска туров.  Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности.  Необходимо сверстать:  ■ Расширенную ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Modx Revo Парсинг туров и настройка процесса бронирования

    Добрый день, необходимо настроить парсинг и организовать процесс бронирования на сайте.  Сайт туристической компании, на котором должна быть следующая логика:  1. Пользователь выбирает определенные характеристики для поиска тура (который нужно разработать)  ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад