anisiya_vadnai

Доброго дня, коллеги. Есть задача на верстку модуля поиска туров. Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности. Необходимо сверстать: ■ Расширенную ...
HTML-верстка1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Доброго дня, коллеги. Есть задача на верстку модуля поиска туров. Сайт верстался на foundation 6, желательно также использовать сетку для адаптивности. Необходимо сверстать: ■ Расширенную ...
Добрый день, необходимо настроить парсинг и организовать процесс бронирования на сайте. Сайт туристической компании, на котором должна быть следующая логика: 1. Пользователь выбирает определенные характеристики для поиска тура (который нужно разработать) ...