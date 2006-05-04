$500
Срочно нужен копирайтер или переводчик для написания и/или перевода статей для портала www.translator-club.com
Копирайтинг76 заявок
Закрыт
14 лет назад
Срочно нужен копирайтер или переводчик для написания и/или перевода статей для портала www.translator-club.com
Нужен сам модуль игры шахматы (пока только между пользователями). Скорее всего на флеше. Пример можно глянуть на games.mail.ru . Нужно тоже самое, только без доп. "наворотов" Заинтерисовавшимся вышлю ТЗ.
Нужен динамичный сайт для фитнес клуба, база данных, красивый дизайн
Нужен сайт для мебельного магазина, с небольшой базой данных и возможностью заказывать товар по интернету.