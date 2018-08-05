annaKudrya

Анна annaKudrya

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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  • Сверстать сайт на Wordpress

    Здравствуйте. Есть задача сверстать сайт на wordpress. Сайт-визитка на несколько страниц. Верстка должна быть адаптивной. Никакого сложного функционала на сайте нет. Есть psd-макет и нарезка.

    WordPress
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад