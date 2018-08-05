annaKudrya

Здравствуйте. Есть задача сверстать сайт на wordpress. Сайт-визитка на несколько страниц. Верстка должна быть адаптивной. Никакого сложного функционала на сайте нет. Есть psd-макет и нарезка.
HTML-верстка35 заявок
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте. Есть задача сверстать сайт на wordpress. Сайт-визитка на несколько страниц. Верстка должна быть адаптивной. Никакого сложного функционала на сайте нет. Есть psd-макет и нарезка.
Здравствуйте. Необходимо нарисовать макет сайта автошколы. Сроки не особо ограничены. Возможно еще понадобится оформить дополнительно группу в вк. Пишите цены и сроки. Заранее спасибо.