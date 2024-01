Переводчик, райтер

Дипломированный переводчик с английского и немецкого языков на русский и украинский со стажем 7 лет. Также выполняю несложные переводы с арабского языка.

Райтер, сео-райтер.

Преподаватель английского языка, в т.ч. иностранцам.

Пишу работы по филологии, педагогике, психологии, литературоведению.

Образование: Киевский национальный лингвистический университет, факультет английского языка.

Квалификация: Магистр филологии (английский и немецкий языки и зарубежная литература)

В 2012 г. опубликовала монографию "Speech Manipulation in Modern English Conversational Discourse", LAP-Publishing. http://www.amazon.com/Speech-Manipulation-English-Conversational-Discourse/dp/3847329596/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355989837&sr=8-1&keywords=anna+vasylieva

В 2013 г. опубликовала монографию "Use of Role-Plays in Teaching English in Primary Schools"

http://www.amazon.com/Role-Plays-Teaching-English-Primary-Schools/dp/3848489864/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1361636420&sr=1-1&keywords=anna+vasylieva

Опыт перевода художественных, религиозных, научных, технических, юридических текстов, перевод новостей и научно-популярных статей, перевод веб-сайтов, личных документов, личной, деловой переписки.

Сотрудничала с агентством переводов Pro-Gnosa Limited, Македония http://www.pro-gnosa.com/ Должность переводчика английского языка.

Имеется опыт усного последовательного перевода на конференциях и деловых встречах.

Также имеется дополнительное медицинское образование.

Опыт работы в копирайтинге 1 год: рерайт, копирайтинг, сео-райтинг, авторские тексты на различную тематику. Все статьи пишутся грамотно и проверяются на уникальность.

Знание админок Wordpress и Drupal. Навыки работы с программой Key Collector.

Ответственна, исполнительна, грамотна.

Оплата - Webmoney, Qiwi, ЯД, Приват24.

e-mail: [email protected]

Приглашаю посетить мой веб-сайт www.luboznatel.com