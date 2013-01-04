Дипломированный переводчик с английского и немецкого языков на русский и украинский со стажем 7 лет. Также выполняю несложные переводы с арабского языка.
Райтер, сео-райтер.
Преподаватель английского языка, в т.ч. иностранцам.
Пишу работы по филологии, педагогике, психологии, литературоведению.
Образование: Киевский национальный лингвистический университет, факультет английского языка.
Квалификация: Магистр филологии (английский и немецкий языки и зарубежная литература)
В 2012 г. опубликовала монографию "Speech Manipulation in Modern English Conversational Discourse", LAP-Publishing. http://www.amazon.com/Speech-Manipulation-English-Conversational-Discourse/dp/3847329596/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355989837&sr=8-1&keywords=anna+vasylieva
В 2013 г. опубликовала монографию "Use of Role-Plays in Teaching English in Primary Schools"
http://www.amazon.com/Role-Plays-Teaching-English-Primary-Schools/dp/3848489864/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1361636420&sr=1-1&keywords=anna+vasylieva
Опыт перевода художественных, религиозных, научных, технических, юридических текстов, перевод новостей и научно-популярных статей, перевод веб-сайтов, личных документов, личной, деловой переписки.
Сотрудничала с агентством переводов Pro-Gnosa Limited, Македония http://www.pro-gnosa.com/ Должность переводчика английского языка.
Имеется опыт усного последовательного перевода на конференциях и деловых встречах.
Также имеется дополнительное медицинское образование.
Опыт работы в копирайтинге 1 год: рерайт, копирайтинг, сео-райтинг, авторские тексты на различную тематику. Все статьи пишутся грамотно и проверяются на уникальность.
Знание админок Wordpress и Drupal. Навыки работы с программой Key Collector.
Ответственна, исполнительна, грамотна.
Оплата - Webmoney, Qiwi, ЯД, Приват24.
e-mail: [email protected]
Приглашаю посетить мой веб-сайт www.luboznatel.com
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