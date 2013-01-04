anna_ghazala

Анна anna_ghazala

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик, райтер

Дипломированный переводчик с английского и немецкого языков на русский и украинский со стажем 7 лет. Также выполняю несложные переводы с арабского языка.

Райтер, сео-райтер.

Преподаватель английского языка, в т.ч. иностранцам.

Пишу работы по филологии, педагогике, психологии, литературоведению.

Образование: Киевский национальный лингвистический университет, факультет английского языка.

Квалификация: Магистр филологии (английский и немецкий языки и зарубежная литература)

В 2012 г. опубликовала монографию "Speech Manipulation in Modern English Conversational Discourse", LAP-Publishing. http://www.amazon.com/Speech-Manipulation-English-Conversational-Discourse/dp/3847329596/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355989837&sr=8-1&keywords=anna+vasylieva

В 2013 г. опубликовала монографию "Use of Role-Plays in Teaching English in Primary Schools"

http://www.amazon.com/Role-Plays-Teaching-English-Primary-Schools/dp/3848489864/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1361636420&sr=1-1&keywords=anna+vasylieva

Опыт перевода художественных, религиозных, научных, технических, юридических текстов, перевод новостей и научно-популярных статей, перевод веб-сайтов, личных документов, личной, деловой переписки.

Сотрудничала с агентством переводов Pro-Gnosa Limited, Македония http://www.pro-gnosa.com/ Должность переводчика английского языка.

Имеется опыт усного последовательного перевода на конференциях и деловых встречах.

Также имеется дополнительное медицинское образование.

Опыт работы в копирайтинге 1 год: рерайт, копирайтинг, сео-райтинг, авторские тексты на различную тематику. Все статьи пишутся грамотно и проверяются на уникальность.

Знание админок Wordpress и Drupal. Навыки работы с программой Key Collector.

Ответственна, исполнительна, грамотна.

Оплата - Webmoney, Qiwi, ЯД, Приват24.

e-mail: [email protected]

Приглашаю посетить мой веб-сайт www.luboznatel.com

WordPressDrupal
Портфолио
Отзывы заказчиков
eugen651
Адлер 
58 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Написание портфолио и перевод на немецкий
Отличная работа, все пожелания учтены, всё выполнено в срок..
Благодарю за сотрудничество! Четкое задание, своевременная оплата. Эмоции только положительные.
Ответный отзыв
stanislav75
50 летФинляндия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Тексты для стоматологической клиники
Только положительные эмоции от сотрудничества. Анна ответсвенный исполнитель, все сроки соблюдены. Качество текстов на самом высоком уровне
Благодарю Станислава за сотрудничество. Задание четкое, заказчик всегда на связи, оплата своевременно и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
eugen651
Адлер 
58 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Перевод с немецкого на русский
Работа выполнена качественно и в срок. Качеством доволен. Рекомендую.
Благодарю Евгения за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
eugen651
Адлер 
58 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Перевод статей с немецкого на русский.
Хороший, добросовестный переводчик. Заказчику было предоставлено для проверки 100% перевода. В тексте не было не нужных знаков и пробелов. Проект выполнен полностью с учетом всех пожеланий заказчика. Сроки выдержаны. Буду рад дальнейшему сотруднечеству.
От сотрудничества с заказчиком остались только положительные впечатления. Задание было поставлено четко, заказчик все время на связи. Оплата своевременная в оговоренном объеме. Заказчик порядочный и пунктуальный, рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
V6_
32 годаВеликобритания
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Тексты с информацией о полученной скидке
В середине дня договорились о дедлайне к обеду следующего дня, а работа была выполнена уже вечером. Отличный исполнитель!
Большое спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $2
#377
Переводы
3 отзыва
от $4
#159
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
#3521