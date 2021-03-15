AutoCAD, Revit, 3d's max, чертежи любой сложности, исполнительная документация на общестроительные работы, ППР, технологические карты

Выполняю проекты любой сложности в AutoCAD и Revit. Делаю исполнительную документацию на общестроительные работы (акты, исполнительные схемы). Разрабатываю технологические карты и проекты производства работ на все виды общестроительных работ.

Работаю с физическими и юридическими лицами (являюсь самозанятым). Работаю по конкретному техническому заданию. Большие проекты беру только при условии работы по договору.

Окончил Санкт-Петербургский горный университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Учусь в магистратуре Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Работаю инженером проекта в шведской строительной компании BONAVA.

Занимаюсь 3d-моделированием (3d's max+Corona Render/Vray, SketchUp+Vray), работаю в Adobe Illustrator и Photoshop.

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