Пожелания к месту работы
Должность: Дизайнер
Область деятельности: Дизайн, полиграфический дизайн, 3D моделирование интерьеров
Зарплата (минимум): --
Тип занятости: Частичная занятость, удаленная работа
Опыт работы
нету
Профессиональные навыки
- имею навык работы в Windows
- работаю в графических программах Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Corel‚ 3Ds Max, SketchUP
- владею рисунком от руки
Образование
Основное — неполное высшее
SURM
Специальность: Дизайн Интерьера.
Иностранные языки
Английский:Начальный на уровне графических программ.
Французский: Начальный уровень
Дополнительные сведения
Семейное положение: не женат
Дети: нет
О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями, живописью‚ фотографией‚ искусством.
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