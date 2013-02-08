Пожелания к месту работы

Должность: Дизайнер

Область деятельности: Дизайн, полиграфический дизайн, 3D моделирование интерьеров

Зарплата (минимум): --

Тип занятости: Частичная занятость, удаленная работа

Опыт работы

нету

Профессиональные навыки

- имею навык работы в Windows

- работаю в графических программах Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Corel‚ 3Ds Max, SketchUP

- владею рисунком от руки

Образование

Основное — неполное высшее

SURM

Специальность: Дизайн Интерьера.

Иностранные языки

Английский:Начальный на уровне графических программ.

Французский: Начальный уровень

Дополнительные сведения

Семейное положение: не женат

Дети: нет

О себе: Я увлекаюсь рисунком, иллюстрациями, живописью‚ фотографией‚ искусством.