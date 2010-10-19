Нужно создать приложении (Андроид, IOS) максимально приближенное к текущему сайту [url=https://saletur.ru]https://saletur.ru [/url]От исполнителя: насколько это возможно, сроки и цена
Мобильные приложения9 заявок
Закрыт
3 года назад
Нужно создать приложении (Андроид, IOS) максимально приближенное к текущему сайту [url=https://saletur.ru]https://saletur.ru [/url]От исполнителя: насколько это возможно, сроки и цена
Нужен рерайт(или перевод) отзывов отелей для туристического сайта общее количество порядка 600 примерный алгоритм Вам предоставляется список отелей, Вы самостоятельно находите исходник для рерайта, подготавливаете отзыв и размещаете его на сайте. С желающих поработать ...
Нужно К стандартному движку 1. каталог стран-курортов-городов 2. каталог отелей с геопривязкой к п.1 (данные: название, категория, адрес, описание, фото(1-10) с аннотацией) 3. Отзывы (с оценкой по качеству услуг) с привязкой к п. 2. 3. Пользовательские посты ...