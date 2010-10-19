Нужно К стандартному движку 1. каталог стран-курортов-городов 2. каталог отелей с геопривязкой к п.1 (данные: название, категория, адрес, описание, фото(1-10) с аннотацией) 3. Отзывы (с оценкой по качеству услуг) с привязкой к п. 2. 3. Пользовательские посты ...