apigon

Вадим Рыбкин apigon

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт (перевод) отзывов отелей

    Нужен рерайт(или перевод) отзывов отелей для туристического сайта общее количество порядка 600 примерный алгоритм Вам предоставляется список отелей, Вы самостоятельно находите исходник для рерайта, подготавливаете отзыв и размещаете его на сайте. С желающих поработать ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизация Livestreet

    Нужно К стандартному движку 1. каталог стран-курортов-городов 2. каталог отелей с геопривязкой к п.1 (данные: название, категория, адрес, описание, фото(1-10) с аннотацией) 3. Отзывы (с оценкой по качеству услуг) с привязкой к п. 2. 3. Пользовательские посты ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад