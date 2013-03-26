architector25

Богдан architector25

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Веб-студия Joywin. GMT+11

  • Задачи для верстальщика

    На проект требуется опытный верстальщик (ie от 8-го, поддержка планшетников - чтоб выглядело как на PC) 6 страниц требуют правок (главная, каталог, товар, регистрация, оптовый заказ, восстановление пароля). 20 страниц и форм ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для дизайнера со свежими идеями

    Ищу дизайнера с современным видением и свежими идеями. Проект: главная плюс 6 типов внутренних. Есть ТЗ со скетчами и материалы по брендовому стилю. Очень хочется, чтоб специалист был ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Много макетов, резиновая верстка

    Около 20 страниц и форм. Шапки и футтеры готовы, нужны большей частью body. Резиновая верстка. Важно соответствие с макетами на мобильных устройствах (айпад, андроид). Стоимость работ и макеты обсужу с ...

    Android
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад