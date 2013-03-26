architector25

В видео-чат на флеше необходимо внести правки (проблемы с тихим звуком, плохое качество картинки). Исходники есть.
Действие аккаунта приостановлено!
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