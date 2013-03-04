arh3d

Роман Матвейчук arh3d

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
3D визуализатор

Специализация - архитектурная 3D визуализация, моделирование, предметная визуализация.

Опыт создания дизайна для наружной рекламы и полиграфии, допечатная подготовка.

моделирование - 3ds Max;

визуализация - Vray ;

чертежи - AutoCAD;

Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

исполнительность, ответственность, работа на результат. Люблю интересную работу, которую стараюсь выполнить быстро и качественно.

Компьютерной графикой занимаюсь с 2006г.

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