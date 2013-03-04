3D визуализатор
Специализация - архитектурная 3D визуализация, моделирование, предметная визуализация.
Опыт создания дизайна для наружной рекламы и полиграфии, допечатная подготовка.
моделирование - 3ds Max;
визуализация - Vray ;
чертежи - AutoCAD;
Corel DRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
исполнительность, ответственность, работа на результат. Люблю интересную работу, которую стараюсь выполнить быстро и качественно.
Компьютерной графикой занимаюсь с 2006г.
Портфолио
- Дизайн тира435 просмотров
- Дизайн тира803 просмотра
- Дизайн тира412 просмотров
- Штендер1751 просмотр
- Летняя терраса под маркизой427 просмотров
- Летняя терраса под маркизой326 просмотров