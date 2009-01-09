arif

Shevchenko Kirill arif

 
NaN летЭстония/Таллинн
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер для бизнес форума

    Нужно сделать банеры для бизнес форума, скидывайте свои профайлы с вашими работами. Выхожу сюда раз в 3 дня. Сразу пишите цену на flash/gif 468*60 и 120*60 Всем спасибо!

    Flash
    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой проект по типу доски обьявления.

    1. Заходишь на сайт и высвечивается: Выбери вашу страну - ............................ и т.д. Так же краткое описание проекта. Так же возможность добавлять страницу к фаворитам. С минимальным дизайном. Только посимпотичнее текста оформить. Дальше в новом окне: 2. ...

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    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад