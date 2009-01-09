Нужно сделать банеры для бизнес форума, скидывайте свои профайлы с вашими работами. Выхожу сюда раз в 3 дня. Сразу пишите цену на flash/gif 468*60 и 120*60 Всем спасибо!
Баннеры27 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужно сделать банеры для бизнес форума, скидывайте свои профайлы с вашими работами. Выхожу сюда раз в 3 дня. Сразу пишите цену на flash/gif 468*60 и 120*60 Всем спасибо!
1. Заходишь на сайт и высвечивается: Выбери вашу страну - ............................ и т.д. Так же краткое описание проекта. Так же возможность добавлять страницу к фаворитам. С минимальным дизайном. Только посимпотичнее текста оформить. Дальше в новом окне: 2. ...