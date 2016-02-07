aronin2000

Друзья, нужен специалист или компания которые занимаються анализом данных. Задача: Имеем большой набор параметров у каждого инцедента. Большая выборка инцедентов. Есть система (стороняя разработка), которая ставит диагноз по инцедентам. Нужно на найти параметры, которые участвуют в системе принятия решения у ...