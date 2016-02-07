aronin2000

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Друзья, нужен специалист или компания которые занимаються анализом данных. Задача: Имеем большой набор параметров у каждого инцедента. Большая выборка инцедентов. Есть система (стороняя разработка), которая ставит диагноз по инцедентам. Нужно на найти параметры, которые участвуют в системе принятия решения у ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно привести к приличному виду твиттер аккаунт один, англоязычный Ориентировочный план работ: -удалить старых фолловеров -анфолловить русскоязычных -зафолловить штук 50-100 тематических твиттеров - запилить твитов 500 через ретвиты и перепост картинокСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно оживить два англоязычных профиля в twitter и linkedin Требования: владение английским и опыт соответсвующий Профили рекламной кампании. 30-40 постов в linkedin У твиттера нужно набить больше постов (чтобы старые ушли в историю) ориентировочно 100-200Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен человек для поддержки двух аккаунтов (1 linkedin, 1 twitter) Проект разовый. Требования: владение английским языком Что входит в "поддержку": Поддерживать "живучесть" профилей в течении месяца. 5-10 тематических постов в неделю (итого до 40 постов в твиттере и 30 в ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад