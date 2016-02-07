aronin2000

Андрей Аронин aronin2000

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсинг сайта

    Нужно отпарсить один сайт, все страницы на наличие ссылок в исходнике на mp4 файлы в результате получить xml с таким содержанием: - ссылка на видео файл (mp4)  - название страницы - содержимое мета тега description

    Парсинг сайта
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анализ big data

    Друзья, нужен специалист или компания которые занимаються анализом данных. Задача: Имеем большой набор параметров у каждого инцедента. Большая выборка инцедентов. Есть система (стороняя разработка), которая ставит диагноз по инцедентам. Нужно на найти параметры, которые участвуют в системе принятия решения у ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набить постов в англоязычном твиттере

    Нужно привести к приличному виду твиттер аккаунт один, англоязычный Ориентировочный план работ: -удалить старых фолловеров -анфолловить русскоязычных -зафолловить штук 50-100 тематических твиттеров - запилить твитов 500 через ретвиты и перепост картинок

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно оживить два англоязычных профиля

    Нужно оживить два англоязычных профиля в twitter и linkedin Требования: владение английским и опыт соответсвующий Профили рекламной кампании. 30-40 постов в linkedin  У твиттера нужно набить больше постов (чтобы старые ушли в историю) ориентировочно 100-200

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Менеджер linkedin/twitter англоязычного аккаунта на 1 месяц

    Нужен человек для поддержки двух аккаунтов (1 linkedin, 1 twitter)  Проект разовый. Требования: владение английским языком Что входит в "поддержку": Поддерживать "живучесть" профилей в течении месяца. 5-10 тематических постов в неделю (итого до 40 постов в твиттере и 30 в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад